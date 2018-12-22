Алена Косторная: Выигрывать у именитых спортсменов приятнее, чем у юниорок

Фигурное катание 22 декабря 2018 21:25 Источник: Sport24.ru

Алена Косторная, занявшая третье место на чемпионате России по фигурному катанию, поделилась впечатлениями от выступления на турнире в Саранске.

- Какая бронза ЧР ценнее? Обе бронзы ценные. Любой опыт важен. Рада за девочек - Аню и Сашу, что они взяли медали. Конечно, выигрывать у именитых спортсменов приятнее, чем у юниорок.

В юниорском катании немного угловатое катание, идет упор на технику. А у взрослых больше женственности, грациозности. Мне нравится катание Костнер, прыжки Осмонд - они высокие и резкие, - цитирует Косторную Sport24.ru.

Добавим, что победу на чемпионате России одержала 14-летняя Анна Щербакова, набравшая в сумме 229,78 балла. Второе место заняла Александра Трусова (229, 71). Алена Косторная набрала по сумме двух прокатов 226, 54 балла.