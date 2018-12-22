Александра Трусова: Прокатом довольна, но расстроена, что не сделала тулуп - Советский спорт
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    • Фигурное катание22 декабря 2018 21:34Источник: Sport24.ru

    Александра Трусова: Прокатом довольна, но расстроена, что не сделала тулуп

    Фигуристка Александра Трусова – о чемпионате России по фигурному катанию, по итогам которого она заняла второе место, уступив лишь 0,07 балла Анне Щербаковой.

    – Довольна прокатом. Но расстроена, что не сделала тулуп. Наверное, слишком хотела его исполнить. Я не очень люблю кататься последней. Потому что все уже откатали, довольные, я нет.

    Смогу ли я сохранить четверные прыжки? Я просто буду работать. Буду ли пробовать другие четверные? Да, после этого сезона. Тройной аксель? Четверные получались лучше, чем он. Но аксель все равно нужен, потому что в короткой нельзя прыгать четверные, – приводит слова Трусовой Sport24.ru.

    #чемпионат россии по фигурному катанию#трусова александра
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