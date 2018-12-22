Анна Щербакова: Не ожидала, что выиграю чемпионат России

Фигурное катание 22 декабря 2018 21:34 Источник: «Первый канал»

Анна Щербакова поделилась эмоциями от победы на чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Саранске.

- Я была очень довольна своим прокатом. Для меня было намного важнее откатать чисто свою программу. Конечно очень нервничала также за девочек. Так как мы вместе катаемся, и я знаю, как это все тяжело. Я очень рада, не ожидала.

У нас будет время отдохнуть и провести время с семьей. Но пока мы возвращаемся на каток, к режиму, опять будут тренировки. На Новый год желание загадала, но это секрет, - рассказала Щербакова в эфире «Первого канала».

Добавим, что что 14-летняя Анна Щербакова по сумме двух программ набрала в сумме 229,78 балла. Второе место заняла Александра Трусова (229,71), а замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка Алена Косторная (226,54).