Татьяна Тарасова: Выступление Загитовой? Что-то разладилось, ведь эти девочки живые, они не машины

Фигурное катание 22 декабря 2018 21:45 Источник: «Первый канал»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова – о выступлении Алины Загитовой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Что же произошло? Я грешу на акклиматизацию. Только приехали – и опять коньки надевай, продыху никакого нет.

Я Загитову не виню, она уже не могла собираться. Что-то разладилось, ведь эти девочки живые, они не машины. Она очень плохо провела разминку. Будь другой день, Алина бы выехала легко, потому что обладает всем – и скоростью вращения, прыжком, координацией, красотой.

Смотрите сколько соревнований она уже выиграла! Вот Женя Медведева только входит в сезон после смены тренера, а Алина с сентября отпрыгала уже столько турниров», - сказала Тарасова в эфире «Первого канала»

Напомним, Загитова лидировала по итогам короткой программы, но в произвольной программе дважды упала и допустила ряд ошибок и заняла в итоге пятое место.