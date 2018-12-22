Анна Щербакова: Немного обидно, что по возрасту не могу пройти на чемпионаты мира и Европы

Фигурное катание 22 декабря 2018 21:46 Источник: «РИА Новости»

Анна Щербакова оценила свое выступление на чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Саранске.

- Я довольна прокатом программ, мне удалось выполнить все элементы. Но нужно работать над вращением. Задача была чисто откатать, я справилась, я довольна. Конечно, обидно немного, что не могу еще по возрасту пройти на главные старты - чемпионаты Европы и мира. Но у нас все впереди, - приводит слова Щербаковой РИА «Новости».

Добавим, что что 14-летняя Анна Щербакова по сумме двух программ набрала в сумме 229,78 балла и стала победительницей турнира. Второе место заняла Александра Трусова (229,71), а замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка Алена Косторная (226,54).