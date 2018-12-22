Загитова отказалась от общения с прессой

Фигурное катание 22 декабря 2018 21:51 Источник: ТАСС

Алина Загитова не стала общаться с представителями прессы после неудачного выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.

Как сообщает ТАСС, сразу после окончания проката Загитова покинула ледовую арену.

Напомним, что олимпийская чемпионка Алина Загитова лидировала по итогам короткой программы, но в произвольной программе дважды упала и заняла в итоге пятое место на турнире.

Победу одержала Анна Щербакова, набравшая в сумме 229,78 балла. Второе место заняла Александра Трусова (229,71), а замкнула тройку лидеров Алена Косторная (226,54).