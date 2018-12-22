Медведева передаст подарки болельщиков в детский дом

Фигурное катание 22 декабря 2018 22:14 Источник: «РИА Новости»

Фигуристка Евгения Медведева передаст подарки, которые ей вручили болельщики во время чемпионата России, в один из детских домов Мордовии.

- Завтра (в воскресенье) Евгения Медведева передаст все подарки, которые ей достались от болельщиков, в Ялгинский детский дом Саранска, - цитирует пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольгу Ермолину РИА «Новости».

Добавим, что Медведева за свое выступление в произвольной программе оценили в 143,66 балла. В сумме спортсменка набрала 205,90 балла и заняла на турнире 7-е место.