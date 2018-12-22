Илья Авербух: У России в обойме как минимум шесть выдающихся фигуристок

Фигурное катание 22 декабря 2018 22:27 Источник: Sport24.ru

Чемпион мира в танцах на льду и хореограф Илья Авербух поделился впечатлением от чемпионата России по фигурному катанию в Саранске.

- Я бы так категорично не говорил, что для Загитовой и Медведевой это последний сезон в плане конкурентоспособности, никто не знает, что будет через год. Многие сфокусировались на Медведевой и Загитовой, мы же должны гораздо шире смотреть, говорить о каждой девушке.

У нас в обойме как минимум шесть выдающихся фигуристок, о которых нужно рассказывать. Так получается, что все остальные идут фоном после Загитовой и Медведевой. Это неправильно, чемпионат России это показал, - передает слова Авербуха Sport24.ru.

Напомним, что победу на турнире одержала 14-летняя Анна Щербакова по сумме двух программ набравшая 229,78 балла. Второе место заняла Александра Трусова (229,71), а замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка Алена Косторная (226,54).