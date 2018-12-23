Тарасова – о выступлении Загитовой и Медведевой на ЧР: Они не машины, что-то разладилось - Советский спорт
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    • Фигурное катание23 декабря 2018 11:32Источник: «Первый канал»Автор: Сметанникова Дарья

    Тарасова – о выступлении Загитовой и Медведевой на ЧР: Они не машины, что-то разладилось

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением насчет неудачного выступления Алины Загитовой и Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.

    Загитова по итогам двух программ стала пятой, Медведева – седьмой.

    «Что случилось? Грешу на акклиматизацию. Только приехали — и снова коньки надевай. Загитову не виню. Эти девочки живые, они не машины, что-то разладилось. В другой раз Алина откатала бы легко, она обладает всем — прыжком, красотой, координацией, скоростью вращения. Посмотрите, сколько соревнований она уже выиграла. Женя Медведева только втягивается в сезон после смены тренера, а Алина уже сколько турниров объездила с сентября», - сказала Тарасова в эфире «Первого канала».

    #тарасова татьяна#загитова алина#медведева евгения#чемпионат россии по фигурному катанию
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