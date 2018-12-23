Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы. Туктамышева и Медведева – запасные - Советский спорт
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    • Фигурное катание23 декабря 2018 11:43Источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Автор: Сметанникова Дарья

    Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы. Туктамышева и Медведева – запасные

    Федерация фигурного катания на коньках России опубликовал состав национальной команды на чемпионат Европы.

    Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.

    Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

    Пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

    Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Софья Евдокимова / Егор Базин. Запасные: Бетина Попова / Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

    Чемпионат Европы пройдет в Минске с 21 по 29 января.

    #чемпионат европы по фигурному катанию#медведева евгения#туктамышева елизавета
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