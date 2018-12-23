Болельщики на чемпионате России кинули Медведевой на лед сырые пельмени

Фигурное катание 23 декабря 2018 12:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Саранске завершился чемпионат России по фигурному катанию.

Евгения Медведева, которая заняла седьмое место, рассказала о необычном подарке, который ей сделали болельщики после выступления.

«Мне кинули на лед сырые пельмени. Мягко говоря, это было оригинально и немного странно, поскольку они растаяли и превратились в кашу. Но все равно спасибо», - сказала Медведева в прямом эфире инстаграма.

Отметим, что Федерация фигурного катания на коньках России включил Медведеву в список запасных на чемпионате Европы, который пройдет с 21 по 27 января в Минске.