Болельщики на чемпионате России кинули Медведевой на лед сырые пельмени - Советский спорт
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    • Фигурное катание23 декабря 2018 12:45Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Болельщики на чемпионате России кинули Медведевой на лед сырые пельмени

    В Саранске завершился чемпионат России по фигурному катанию.

    Евгения Медведева, которая заняла седьмое место, рассказала о необычном подарке, который ей сделали болельщики после выступления.

    «Мне кинули на лед сырые пельмени. Мягко говоря, это было оригинально и немного странно, поскольку они растаяли и превратились в кашу. Но все равно спасибо», - сказала Медведева в прямом эфире инстаграма.

    Отметим, что Федерация фигурного катания на коньках России включил Медведеву в список запасных на чемпионате Европы, который пройдет с 21 по 27 января в Минске.

    #медведева евгения#чемпионат россии по фигурному катанию
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