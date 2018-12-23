Мишин – о составе на чемпионат Европы: Он был согласован со мной, я его одобрил

Фигурное катание 23 декабря 2018 13:14 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Федерация фигурного катания на коньках России огласила состав сборной на чемпионат Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января.

Тренер Алексей Мишин прокомментировал состав. Из его команды на чемпионат Европы поедете Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева будет в качестве запасной.

«Состав был согласован со мной, я его одобрил. Туктамышева попала в список кандидатов на участие в Универсиаде. Я думаю, что всемирные студенческие игры, которые проводятся у нас на Родине под патронатом президента — это важный старт!», - цитирует Мишина Sport24.ru.