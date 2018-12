Джонни Вейр: У Щербаковой один из самых красивых четверных лутцев, что я когда-либо видел

"В турнире с самой большой конкуренцией в мире фигурного катания Анна Щербакова стала новой чемпионкой России. У нее один из самых красивых четверных лутцев, что я когда-либо видел.

Честно говоря, я люблю каждого фигуриста, не важно, откуда он. Потому что я знаю, как сложно добиться успеха в нашем виде спорта, я поддерживаю каждого", - написал Вейр в своем твиттере.

In the most competitive event in the figure skating world, Anna Shcherbakova is the new Russian national champ with one of the most beautiful QUAD LUTZES I’ve ever seen. 🇷🇺

2. Trusova

3. Kostornaya

4. Konstantinova

5. Zagitova

6. Samodurova

7. Medvedeva https://t.co/OSRc1We2uo