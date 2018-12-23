Илья Авербух: Решение о составе на чемпионат Европы было непростым, но в данной ситуации самым правильным

Фигурное катание 23 декабря 2018 14:18 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России по составу на чемпионат Европы и Универсиаду.

- Думаю, решение было непростым, но в данной ситуации самым правильным. Руководствовались спортивным принципом, результатами национального чемпионата, есть обоснование той или иной позиции. Конечно, в душе достаточно обидно, что мы имеем запасными Туктамышеву и Медведеву. Но, еще раз подчеркну, считаю решение правильным.

Если начать разбирать каждого, получается, что первое и второе места — Загитовой и Константиновой — незыблемы, то позиция Софьи Самодуровой основана на победе в чемпионате России, который она у Жени Медведевой выиграла. Да, мы знаем, что Лиза Туктамышева весь сезон выигрывала у них обеих. Женя же выиграла у всех взрослых девочек по произвольной… В общем, у каждой есть свои козыри и свои недочеты. И если всегда использовать сослагательное наклонение, вопросов будет много. Так что в данной ситуации решение, считаю, верное.

Лизе Туктамышевой дай бог здоровья. Знаю, что она заявлена на Универсиаду. Это турнир не просто сопоставимый с чемпионатом Европы, а, может, даже посильнее. Объективно говоря, не вижу соперниц для наших девочек на Европе, первые три места там мы вполне можем занимать. На Универсиаду же приедут соперницы со всего мира — это будет такой предвестник чемпионата мира. Перед чемпионатом мира следующего года, думаю, будут проведены контрольные прокаты, в которых примут участие и Медведева, и Туктамышева, и тот, кто менее удачно выступит на чемпионате Европы. И там будет определяться состав на чемпионат мира — главный турнир года. Уверен, никто пока не потерял шансов на поездку туда", - цитирует Авербуха Sport24.ru.

От России на чемпионате Европы-2019 выступят Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева включены в запас. На Универсиаду будут заявлены Константинова и Туктамышева, запасными станут Медведева и Мария Сотскова.