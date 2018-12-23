Александр Лакерник: Загитова каталась плохо сама по себе, а не потому что перед ней хорошо выступила Щербакова - Советский спорт
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    • Фигурное катание23 декабря 2018 18:31Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

    Александр Лакерник: Загитова каталась плохо сама по себе, а не потому что перед ней хорошо выступила Щербакова

    Вице-президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Лакерник поделился мнением насчет того, нужно ли вводить возрастные ограничения для участниц чемпионата России.

    - Конечно, существует тема возраста участниц в фигурном катании, и не первый год, и мнения по этому вопросу самые разные. Мы даем возможность участвовать в чемпионате России девушкам, которые младше минимального возраста только на год, то есть это те спортсменки, которые со следующего года смогут выйти на взрослый уровень. И мы это делали всегда.

    Я не считаю, например, что Загитова плохо каталась, потому что перед ней хорошо выступила 14-летняя Щербакова – Алина выступила плохо сама по себе, и это повод для анализа. Но я бы не связывал эти два факта.

    Если бы чемпионкой России стала Константинова с тем катанием, что было вчера – тоже было бы не очень здорово, поскольку это катание было не чемпионским, – сказал Лакерник агентству ТАСС.

    Напомним, 22 декабря новой чемпионкой России стала Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова, бронзу - Алена Косторная. Все три спортсменки тренируются в группе Этери Тутберидзе.

    #лакерник александр#щербакова анна#загитова алина#чемпионат россии по фигурному катанию
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