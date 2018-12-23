Михаил Коляда: Чемпионат России дался непросто, но запомнится надолго. Спасибо, Саранск!

Фигурное катание 23 декабря 2018 19:51 Источник: Instagram

Российский фигурист Михаил Коляда подвел итоги чемпионата России, который прошел в Саранске.

«Это серебро для меня - дороже золота. Несмотря на то что этот чемпионат России дался непросто, он оставил очень сильные впечатления и запомнится надолго. Спасибо, Саранск! Спасибо всем, кто поддерживал, это придавало сил!» - написал Коляда на своей странице в Instagram.

Напомним, что по итогам турнира Коляда завоевал серебро чемпионата России.