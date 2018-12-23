Михаил Коляда: Чемпионат России дался непросто, но запомнится надолго. Спасибо, Саранск! - Советский спорт
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    • Фигурное катание23 декабря 2018 19:51Источник: Instagram

    Михаил Коляда: Чемпионат России дался непросто, но запомнится надолго. Спасибо, Саранск!

    Российский фигурист Михаил Коляда подвел итоги чемпионата России, который прошел в Саранске.

    «Это серебро для меня - дороже золота. Несмотря на то что этот чемпионат России дался непросто, он оставил очень сильные впечатления и запомнится надолго. Спасибо, Саранск! Спасибо всем, кто поддерживал, это придавало сил!» - написал Коляда на своей странице в Instagram.

    Напомним, что по итогам турнира Коляда завоевал серебро чемпионата России.

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    Это серебро для меня — дороже золота. Несмотря на то, что этот Чемпионат России дался непросто, он оставил очень сильные впечатления и запомнится надолго. Спасибо, Саранск! Спасибо всем, кто поддерживал, это придавало сил! This silver is more precious to me than the gold. Despite the fact that the Nationals did not come easy, it left very strong impressions and will be remembered for a long time. Thank you, Saransk! Thanks to everyone who supported, it gave me strength to skate! #ЧР2019

    Публикация от Михаил Коляда (@mikhail_kolyada)

    #коляда михаил#чемпионат россии по фигурному катанию
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