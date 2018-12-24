Софья Самодурова: Я вроде и рада за себя, но мне жалко Туктамышеву

Фигурное катание 24 декабря 2018 11:05 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

16-летняя фигуристка попала в сборную на чемпионат Европы.

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о том, как отреагировала на попадание в состав сборной на чемпионат Европы в Минске.

«Я сама увидела в интернете, – приводит «Газета.Ru» слова 16-летней фигуристки. – Никто не звонил. Поняла все окончательно, когда посыпались поздравления от родителей, тренеров, родственников, поклонников…

Все эмоции я уже отдала в предыдущий день, во время произвольной программы, – все до единой! Так что, когда я узнала новость о чемпионате Европы, у меня была просто улыбка до ушей.

Конечно, я очень надеялась на то, что меня выберут. Мне кажется, я была этого достойна. Мой тренер Алексей Мишин еще вчера поздравил меня с хорошим прокатом.

Я вроде и рада за себя, но мне жалко Лизу (Туктамышеву). Не знаю пока, какое у нее состояние здоровья».

Напомним, Самодурова заняла шестое место на чемпионате России в Саранске и вошла в состав сборной решением тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России.

Елизавета Туктамышева, которая также тренируется в группе Алексея Мишина, пропустила чемпионат по состоянию здоровья.

Чемпионат Европы пройдет с 21 по 27 января в Минске.