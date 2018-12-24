Софья Самодурова: Я вроде и рада за себя, но мне жалко Туктамышеву - Советский спорт
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    • Фигурное катание24 декабря 2018 11:05Источник: «Газета.Ru»Автор: Липкин Антон

    Софья Самодурова: Я вроде и рада за себя, но мне жалко Туктамышеву

    16-летняя фигуристка попала в сборную на чемпионат Европы.

    Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о том, как отреагировала на попадание в состав сборной на чемпионат Европы в Минске.

    «Я сама увидела в интернете, – приводит «Газета.Ru» слова 16-летней фигуристки. – Никто не звонил. Поняла все окончательно, когда посыпались поздравления от родителей, тренеров, родственников, поклонников…

    Все эмоции я уже отдала в предыдущий день, во время произвольной программы, – все до единой! Так что, когда я узнала новость о чемпионате Европы, у меня была просто улыбка до ушей.

    Конечно, я очень надеялась на то, что меня выберут. Мне кажется, я была этого достойна. Мой тренер Алексей Мишин еще вчера поздравил меня с хорошим прокатом.

    Я вроде и рада за себя, но мне жалко Лизу (Туктамышеву). Не знаю пока, какое у нее состояние здоровья».

    Напомним, Самодурова заняла шестое место на чемпионате России в Саранске и вошла в состав сборной решением тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России.

    Елизавета Туктамышева, которая также тренируется в группе Алексея Мишина, пропустила чемпионат по состоянию здоровья.

    Чемпионат Европы пройдет с 21 по 27 января в Минске.

    #сборная россии по фигурному катанию#чемпионат россии по фигурному катанию#самодурова софья#туктамышева елизавета#мишин алексей#чемпионат европы по фигурному катанию
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