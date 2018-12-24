Софья Самодурова: Думаю, что надо улыбнуться во время выступления - Советский спорт
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    • Фигурное катание24 декабря 2018 11:13Источник: «Газета.Ru»Автор: Липкин Антон

    Софья Самодурова: Думаю, что надо улыбнуться во время выступления

    16-летняя фигуристка вошла в состав сборной России на чемпионат Европы.

    Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о том, как планирует совершенствовать свои программы.

    – Будете усложняться технически?
    – Да, в планах есть тройной аксель, – сказала 16-летняя Самодурова в интервью «Газете.Ru». – Начинать буду именно с этого.

    – Судьи пока не очень высоко оценивают ваши компоненты. Как намерены работать над этим?
    – Просто накатывать, повторять программы – и все. Когда исполняешь прыжок, ты, может быть, сосредоточен только на этом. Заходишь на какой-то элемент и думаешь только о нем. Но надо учиться и в начале программы показывать эмоции. Это профессионализм. Я думаю о том, что надо улыбнуться во время выступления.

    Напомним, Самодурова заняла шестое место на чемпионате России в Саранске и решением тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России вошла в состав сборной на чемпионат Европы, который пройдет с 21 по 27 января в Минске.

    #чемпионат россии по фигурному катанию#сборная россии по фигурному катанию#самодурова софья
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