Софья Самодурова: Думаю, что надо улыбнуться во время выступления

16-летняя фигуристка вошла в состав сборной России на чемпионат Европы.
Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о том, как планирует совершенствовать свои программы.
– Будете усложняться технически?
– Да, в планах есть тройной аксель, – сказала 16-летняя Самодурова в интервью «Газете.Ru». – Начинать буду именно с этого.
– Судьи пока не очень высоко оценивают ваши компоненты. Как намерены работать над этим?
– Просто накатывать, повторять программы – и все. Когда исполняешь прыжок, ты, может быть, сосредоточен только на этом. Заходишь на какой-то элемент и думаешь только о нем. Но надо учиться и в начале программы показывать эмоции. Это профессионализм. Я думаю о том, что надо улыбнуться во время выступления.
Напомним, Самодурова заняла шестое место на чемпионате России в Саранске и решением тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России вошла в состав сборной на чемпионат Европы, который пройдет с 21 по 27 января в Минске.