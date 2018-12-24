Софья Самодурова: Думаю, что надо улыбнуться во время выступления

Фигурное катание 24 декабря 2018 11:13 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

16-летняя фигуристка вошла в состав сборной России на чемпионат Европы.

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о том, как планирует совершенствовать свои программы.

– Будете усложняться технически?

– Да, в планах есть тройной аксель, – сказала 16-летняя Самодурова в интервью «Газете.Ru». – Начинать буду именно с этого.

– Судьи пока не очень высоко оценивают ваши компоненты. Как намерены работать над этим?

– Просто накатывать, повторять программы – и все. Когда исполняешь прыжок, ты, может быть, сосредоточен только на этом. Заходишь на какой-то элемент и думаешь только о нем. Но надо учиться и в начале программы показывать эмоции. Это профессионализм. Я думаю о том, что надо улыбнуться во время выступления.

Напомним, Самодурова заняла шестое место на чемпионате России в Саранске и решением тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России вошла в состав сборной на чемпионат Европы, который пройдет с 21 по 27 января в Минске.