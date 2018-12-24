Щербакова, Трусова и Косторная станут гостями «Вечернего Урганта»

Фигурное катание 24 декабря 2018 12:02 Автор: Липкин Антон

Три фигуристки стали призерами чемпионата России в Саранске.

Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная примут участие в съемках передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Саранск – Москва – Останкино. Будет что-то интересненькое», – написала Косторная в инстаграме.

Напомним, в субботу все трое стали призерами чемпионата России в Саранске.

14-летняя Щербакова заняла первое место, опередив свою ровесницу Трусову на 0,07 балла. 15-летняя Косторная показала третий результат, проиграв победительнице 3,24 балла.

При этом никто из них в силу возраста не сможет выступить на взрослом чемпионате Европы, который пройдет в январе в Минске.