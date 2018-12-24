Щербакова, Трусова и Косторная станут гостями «Вечернего Урганта» - Советский спорт
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    • Фигурное катание24 декабря 2018 12:02Автор: Липкин Антон

    Щербакова, Трусова и Косторная станут гостями «Вечернего Урганта»

    Три фигуристки стали призерами чемпионата России в Саранске.

    Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная примут участие в съемках передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

    «Саранск – Москва – Останкино. Будет что-то интересненькое», – написала Косторная в инстаграме.

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    Саранск-Москва- Останкино. Будет что-то интересненькое😉😉😉😉. Ждите вечера ( 22:40) 😏😏😏😏

    Публикация от alenkaofficial2 (@alena_oficialnew)

    Напомним, в субботу все трое стали призерами чемпионата России в Саранске.

    14-летняя Щербакова заняла первое место, опередив свою ровесницу Трусову на 0,07 балла. 15-летняя Косторная показала третий результат, проиграв победительнице 3,24 балла.

    При этом никто из них в силу возраста не сможет выступить на взрослом чемпионате Европы, который пройдет в январе в Минске.

    #чемпионат россии по фигурному катанию#сборная россии по фигурному катанию#щербакова анна#трусова александра#косторная алена
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