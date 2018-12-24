Татьяна Тарасова: Молодые фигуристки на ЧР показали всему миру – готовьтесь, мы летим - Советский спорт
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    • Фигурное катание24 декабря 2018 14:42Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Татьяна Тарасова: Молодые фигуристки на ЧР показали всему миру – готовьтесь, мы летим

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию, который прошел в Саранске.

    Победу на чемпионате России одержала 14-летняя Анна Щербакова. Второе и третье места соответственно заняли 14-летняя Александра Трусова и 15-летняя Алена Косторная. Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова стала пятой, вице-чемпионка Игр Евгения Медведева – седьмой.

    «На этих соревнованиях разыгрывались большие трагедии. Женя сорвала короткую программу, очень хотела ее показать, но потом собралась на произвольную, показала новый элемент - каскад тройной сальхов-тройной риттбергер, за счет чего могла бы выиграть Олимпийские игры.

    Алинка прекрасно откатала короткую и развалилась в произвольной. Девочки не могут работать как отбойные молотки. Молодежи запретили прыгать четверные в короткой, они отыгрались на произвольной, прыгали четверные прыжки, показали всему миру - готовьтесь, мы летим. И выиграли чемпионат», - заявила Тарасова.

    #тарасова татьяна#щербакова анна#трусова александра#косторная алена#загитова алина#медведева евгения#чемпионат россии по фигурному катанию
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