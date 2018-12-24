Илья Авербух: У девочек, выступавших на чемпионате России, нет ничего, кроме тренировок - Советский спорт
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    • Фигурное катание24 декабря 2018 15:00Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Илья Авербух: У девочек, выступавших на чемпионате России, нет ничего, кроме тренировок

    Российский продюсер и хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, можно ли совмещать учебу с тренировками по фигурному катанию.

    Победу на чемпионате России одержала 14-летняя Анна Щербакова. Второе и третье места соответственно заняли 14-летняя Александра Трусова и 15-летняя Алена Косторная. Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова стала пятой, вице-чемпионка Игр Евгения Медведева – седьмой.

    «Я думаю, что надо сеять в разных местах, пробовать везде. Но если ваш ребенок одарен в одном, то, конечно, возвращаясь к тем девочкам, которые выступали на чемпионате России, у них ничего, кроме тренировок в спорте, не существует.

    Все посвящено результату. Между тренировок сбегать в музыкальную школу или сделать уроки - это все откладывается на после спорта», - сказал Авербух.

    #авербух илья#щербакова анна#трусова александра#косторная алена#чемпионат россии по фигурному катанию
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