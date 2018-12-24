Медведева – о подругах: Благодаря им я смогла сохранить позитив на этом чемпионате России (фото) - Советский спорт
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    • Фигурное катание24 декабря 2018 15:12Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Медведева – о подругах: Благодаря им я смогла сохранить позитив на этом чемпионате России (фото)

    Вице-чемпионка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева на чемпионате России в Саранске заняла седьмое место.

    Медведева выложила пост в инстаграм, в котором поблагодарила своих подруг Станиславу Константинову и Анастасию Скопцову, которые также были участниками чемпионата России.

    «Спасибо моим девочкам, что они есть. Мы редко видимся, но наши встречи – это незабываемые моменты. Благодаря им я смогла сохранить позитив на этом чемпионате России», - написала Медведева.

    Константинова заняла четвертое место в одиночном турнире, отобравшись в сборную России для участия в чемпионате Европы. Скопцова в паре с Кириллом Алешиным стала пятой в турнире танцевальных дуэтов.

    #медведева евгения#константинова станислава#скопцова анастасия#чемпионат россии по фигурному катанию
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