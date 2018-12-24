Илья Авербух: Туктамышева достойна поехать на чемпионат Европы - Советский спорт
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    • Фигурное катание24 декабря 2018 15:23Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Илья Авербух: Туктамышева достойна поехать на чемпионат Европы

    Елизавета Туктамышева пропускала чемпионат России, который был отбором на чемпионат Европы, из-за воспаления легких.

    Российский хореограф и продюсер Илья Авербух считает, что 22-летняя фигуристка достойна выступать на чемпионате Европы, куда она отправится в качестве запасной вместе с Евгенией Медведевой.

    «Лиза Туктамышева пропустила чемпионат России по уважительной причине, она заболела. До этого по ходу сезона она выступала великолепно. Конечно, очень обидно, что так получилось, она достойна поехать на Европу», - сказал Авербух.

    Чемпионат Европы пройдет в Минске с 21 по 27 января.

    Напомним, в нынешнем сезоне Туктамышева победила на этапе Гран-при в Канаде и стала третьей в Японии. В финале Гран-при, который прошел с 6 по 9 декабря в Ванкувере, фигуристка также заняла третье место.

    #авербух илья#туктамышева елизавета#чемпионат россии по фигурному катанию#чемпионат европы по фигурному катанию
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