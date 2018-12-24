Станислава Константинова: Хочу поехать в Минск с осознанием того, что я сделала все, что могла

Фигурное катание 24 декабря 2018 20:32 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Чемпионат Европы в Минске пройдет с 21 по 27 января

Российская фигуристка Станислава Константинова попала в состав сборной России на европейское первенство по итогам чемпионата России, где она заняла четвертое место.

«Место и баллы будут отражать результат моей работы. Я хочу поехать в Минск с осознанием того, что я сделала все, что могла. Постараюсь выйти, отключить все ненужные мысли и откататься на максимуме. Это и будет моей целью.

Я думаю, что на чемпионате мира напряжения и конкуренции будет еще больше. Все-таки здесь мы выступаем у себя дома. Ты знаешь всех своих соперников. Настраиваешься, чтобы сделать все, что от тебя зависит. А на мире не все зависит от тебя. Очень много соперников, которые могут откататься так, что у тебя не останется шансов, как бы ты ни выступил.

Чемпионат России — это такой старт, где я просто должна выйти и показать, что я наработала», - приводит слова Константиновой Sport24.ru.