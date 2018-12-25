Софья Самодурова: Рада, что смогла показать достойный результат на ЧР - Советский спорт
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Фигурное катание25 декабря 2018 21:02Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

Софья Самодурова: Рада, что смогла показать достойный результат на ЧР

Российская фигуристка Софья Самодурова – о чемпионате России, на котором она заняла шестое место.

– Софья, вы довольны тем, как сложился для вас чемпионат России?
– Не могу сказать, что довольна на 100 процентов. Допустила досадную ошибку на каскаде в произвольной программе, потеряла концентрацию. Но я рада, что смогла отобраться на чемпионат Европы и показать достойный результат.

– Ваш тренер Алексей Мишин уже что-то сказал вам по поводу того, что теперь придется выступать на соревнованиях другого уровня?
– Мне кажется, что это тот же уровень. Я уже выступала в финале Гран-при. Чемпионат Европы – такой же высокий уровень. Здесь ничего нового для меня.

– На чемпионате России была какая-то невероятная конкуренция. Можно ли сказать, что это самый сильных старт, на котором вам доводилось выступать?
– Один из самых сильных.

#чемпионат россии по фигурному катанию#самодурова софья
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