Софья Самодурова: Рада, что смогла показать достойный результат на ЧР

Фигурное катание 25 декабря 2018 21:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Российская фигуристка Софья Самодурова – о чемпионате России, на котором она заняла шестое место.

– Софья, вы довольны тем, как сложился для вас чемпионат России?

– Не могу сказать, что довольна на 100 процентов. Допустила досадную ошибку на каскаде в произвольной программе, потеряла концентрацию. Но я рада, что смогла отобраться на чемпионат Европы и показать достойный результат.

– Ваш тренер Алексей Мишин уже что-то сказал вам по поводу того, что теперь придется выступать на соревнованиях другого уровня?

– Мне кажется, что это тот же уровень. Я уже выступала в финале Гран-при. Чемпионат Европы – такой же высокий уровень. Здесь ничего нового для меня.

– На чемпионате России была какая-то невероятная конкуренция. Можно ли сказать, что это самый сильных старт, на котором вам доводилось выступать?

– Один из самых сильных.