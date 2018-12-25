Софья Самодурова: Чемпионат России – самый сложный старт с точки зрения психологии

Фигурное катание 25 декабря 2018 21:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Российская фигуристка Софья Самодурова – о чемпионате России, на котором она заняла шестое место.

– Иногда кажется, что вы – человек без нервов. Каким бы ответственным ни был старт, вы всегда выходите и катаетесь чисто. Болельщики на трибунах говорят, что за вас можно вообще не переживать, вы сделаете все элементы.

– Не знаю, волнение всегда присутствует. Мне кажется, что перед произвольной программой на чемпионате России это было очень заметно. Первую половину программы я очень скованно каталась, не так, как я могу. Правильно говорят, что чемпионат России – самый сложный старт с точки зрения психологии. Собраться очень тяжело.

– Из-за высокой конкуренции или просто чувствуете давление трибун?

– Да, наверное, давит ответственность перед публикой. Я выступаю уже на довольно высоком уровне и всегда должна показывать чистое катание, доказывать, что я достойна.

– На судей нет обид? Складывается ощущение, что они придерживают вам оценки. Даже при чистом катании вы получаете меньше других.

– А зачем обижаться? На что накатала, на то и накатала. Значит надо просто больше работать.