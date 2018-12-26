Евгения Медведева: Не помню, кого я подставляла, но это было

Фигурное катание 26 декабря 2018 14:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос о подлости в эфире Love Radio.

«Я честно не помню, кого я подставляла, но это было. Потому что порой понимаю, насколько я ужасный человек. Но в фигурном катании уже давно этого нет, чтобы в ботинки что-то насыпать.

Мои планы на сезон пошли не то что под откос, но не так, как я хотела, - сказала Медведева. - Закончился чемпионат России, и после него у меня в планах просто продолжать работать и тренироваться. Думаю, в этом сезоне я еще появлюсь на нескольких стартах, но на каких именно, еще точно неизвестно, так что врать не буду. Новый год отмечу в Москве и безумно рада этому факту. И в Канаде нет (салата) оливье».

Напомним, что на прошедшем чемпионате России в Саранске Медведева заняла седьмое место и не смогла попасть в состав сборной России на чемпионат Европы.