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Фигурное катание27 декабря 2018 19:46Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

Максим Ковтун: Перед чемпионатом Европы буду усложнять свою программу

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун рассказал о переломном моменте в своей жизни и ожиданиях от чемпионата Европы-2019.

«Победу на чемпионате России не отмечал, сразу приступил к тренировкам для подготовки к чемпионату Европы. Мне дали два дня выходных, планирую полететь домой и в узком семейном кругу отметить праздники, а потом вернусь к тренировкам.

Начав работу в этом сезоне, я поверил в себя еще до лета и буду верить в себя дальше. Нужно молча доказывать делом. Это всегда лучше, чем заниматься предсказаниями — работать, возвращать любовь болельщиков и доверие судей.

В моей жизни был переломный момент, связанный с большими проблемами во всех направлениях. В этот момент я понял, что присутствует чувство нереализованности, которое усиливается с каждым днем. И не смог смириться с этим чувством.

Перед чемпионатом Европы буду усложнять программу. Это будут детали, которые вкупе собирают большие баллы», - цитирует Ковтуна "Матч ТВ".

#ковтун максим#чемпионат европы по фигурному катанию
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