Туктамышева приступила к тренировкам после болезни

Фигурное катание 29 декабря 2018 19:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вернулась к тренировкам после возвращения из больницы.

Сегодня Туктамышева провела заключительное занятие на льду перед Новым годом.

Напомним, после финала Гран-при в Ванкувере Елизавета Туктамышева попала в больницу с воспалением легких, из-за чего не смогла принять участие в чемпионате России в Саранске.

Национальное первенство выиграла 14-летняя москвичка Анна Щербакова, но из-за возрастных ограничений на международных стартах на чемпионат Европы-2019 в Братиславе были заявлены Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова, которая тренируется в Санкт-Петербурге в одной группе с Туктамышевой.

Ожидается, что Елизавета Туктамышева будет целенаправленно готовиться к чемпионату мира в японской Сайтаме.