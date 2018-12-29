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Фигурное катание29 декабря 2018 19:07Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Туктамышева приступила к тренировкам после болезни

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вернулась к тренировкам после возвращения из больницы.

Сегодня Туктамышева провела заключительное занятие на льду перед Новым годом.

Напомним, после финала Гран-при в Ванкувере Елизавета Туктамышева попала в больницу с воспалением легких, из-за чего не смогла принять участие в чемпионате России в Саранске.

Национальное первенство выиграла 14-летняя москвичка Анна Щербакова, но из-за возрастных ограничений на международных стартах на чемпионат Европы-2019 в Братиславе были заявлены Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова, которая тренируется в Санкт-Петербурге в одной группе с Туктамышевой.

Ожидается, что Елизавета Туктамышева будет целенаправленно готовиться к чемпионату мира в японской Сайтаме.

#туктамышева елизавета#щербакова анна#чемпионат россии по фигурному катанию
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