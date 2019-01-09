Павлюченко и Ходыкин заменят Забияко и Энберта на чемпионате Европы

Фигурное катание 09 января 2019 16:28 Источник: ISU Автор: Спирин Дмитрий

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заменят Наталью Забияко и Александра Энберта в составе сборной России на чемпионате Европы.

Спортсмены официально заявлены на турнир.

Забияко и Энберт отобрались на ЧЕ по итогам чемпионата России (2-е место), но не смогут поехать на соревнования из-за проблем со здоровьем у партнера.

Павлюченко и Ходыкин на чемпионате России заняли четвертое место. Вместе с ними на ЧЕ в парном катании поедут Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат Европы-2019 пройдет в Минске с 21 по 27 января.