Михаил Коляда: В Минске на ЧЕ исполню программу с тремя четверными - Советский спорт
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Фигурное катание15 января 2019 17:28Источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Автор: Сметанникова Дарья

Михаил Коляда: В Минске на ЧЕ исполню программу с тремя четверными

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Минске с 23 по 27 января.

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, какой вариант произвольной программы он будет исполнять на чемпионате Европы.

«До болезни я накатывал произвольную программу с тремя четверными – сальхов и два тулупа. Думаю, в Минске буду такой вариант катать. В начале сезона пробовал разные, пытался для себя понять, что могу сделать, что не могу, и остановился на этом», - приводит слова Коляды пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что на чемпионате России в Саранске Коляда занял второе место, уступив Максиму Ковтуну.

#коляда михаил#чемпионат европы по фигурному катанию
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