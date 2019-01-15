Михаил Коляда: В Минске на ЧЕ исполню программу с тремя четверными

Фигурное катание 15 января 2019 17:28 Источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Автор: Сметанникова Дарья

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Минске с 23 по 27 января.

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, какой вариант произвольной программы он будет исполнять на чемпионате Европы.

«До болезни я накатывал произвольную программу с тремя четверными – сальхов и два тулупа. Думаю, в Минске буду такой вариант катать. В начале сезона пробовал разные, пытался для себя понять, что могу сделать, что не могу, и остановился на этом», - приводит слова Коляды пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что на чемпионате России в Саранске Коляда занял второе место, уступив Максиму Ковтуну.