Хореограф Медведевой рассказал о причинах неудач фигуристки

Фигурное катание 16 января 2019 14:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

На чемпионате России в Саранске Евгения Медведева заняла лишь седьмое место и не смогла отобраться на чемпионат Европы.

Хореограф 19-летний фигуристки Миша Ге рассказал о возникших трудностях перед чемпионатом России.

«Мы много обсуждали с Брайаном и Евгенией стиль, музыку и время. Вся команда столкнулась с трудностями.

Мы понимали, что у нас три недели до чемпионата России. Очень мало времени. С учетом этого мы начали работать над музыкой. Брайан прислал несколько вариантов, потом я. Всего у нас получилось пять-семь треков. «Тоску» Джакомо Пуччини предложил я.

Я сказал Жене, что «Тоска» может раскрыть ее сильные черты. Она сможет передать и красивое катание, и свою страсть. Вы знаете, в Евгении присутствует сила и огонь. Мы хотим, чтобы она показывала его», - сказал хореограф во время интервью You-Tube каналу The Skating Lesson.