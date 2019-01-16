Андрей Лазукин: Уверен в том, что добьюсь больших результатов. Иначе бы не катался - Советский спорт
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Фигурное катание16 января 2019 14:48Источник: «БИЗНЕС Online»Автор: Сметанникова Дарья

Андрей Лазукин: Уверен в том, что добьюсь больших результатов. Иначе бы не катался

Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал о финансовых трудностях, а также поделился планами на будущее.

«Был период, когда меня не финансировали ни в федерации, ни по региону. Ездил по вечерам на метро, в другой конец города, чтобы заработать. Зарплаты у меня до сих пор нет. Петербург, Москва не платят – только Самара. В сборной оплачивают перелеты, сборы – но не платят. Поэтому до сих пор подкатываю малышей. Жить на что-то ведь надо.

Я знаю, что могу стать большим фигуристом, чувствую свой потенциал. Знаю, как я могу кататься, как я могу прыгать. Поэтому не ухожу. Уйти – это слабость. Значит, все мои труды, труд моих родителей насмарку? В жизни нет легких путей. Хочешь побеждать – нужно пройти через ряд трудностей и пройти через них с достоинством. Не хочу опускать руки и уходить ни с чем. Я уверен в том, что добьюсь больших результатов. Иначе бы не катался», - приводит слова Лазукина «Бизнес Online».

На чемпионате России в Саранске 21-летний Лазукин занял четвертое место.

#лазукин андрей
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