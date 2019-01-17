Суд приговорил убийц Дениса Тена к 18 годам колонии

Фигурное катание 17 января 2019 14:21 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алма-Аты был вынесен приговор обвиняемым в убийстве казахстанского фигуристка, олимпийского призера Дениса Тена.

Суд признал Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова виновными в убийстве Тена и приговорил их к 18 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать виновным Армана Кудайбергенова и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы…. Признать виновным Нуралы Киясова и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы», - огласил приговор судья Кеншилик Абдельдинов.

19 июля бронзовый призер Сочи-2014 погиб в результате потасовки с двумя мужчинами, пытавшимися украсть зеркала с его автомобиля. Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением, но спасти спортсмена врачам не удалось.