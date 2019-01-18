Виктор Кудрявцев: Шансы Медведевой попасть на чемпионат мира - сомнительные

Фигурное катание 18 января 2019 11:26 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Виктор Кудрявцев считает, что у Евгении Медведевой мало шансов попасть в сборную на чемпионат мира в Сайтаме.

«Думаю, что шансы Медведевой попасть на чемпионат мира сомнительные. Потому что есть Лиза Туктамышева, которая обладает тройным акселем. А две замены после чемпионата Европы произведены не будут.

Скорее всего, спортсменки, которые займут первое и второе места на чемпионате Европы, отправятся на чемпионат мира. А третью нашу фигуристку, вероятно, заменит Туктамышева. Или Медведева. Все будет зависеть от того, кто из них в лучшей форме будет находиться. Та и поедет», - рассказал Кудрявцев агентству "Р-Спорт".

Напомним, что на чемпионат Европы от России заявлены Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Чемпионкой России-2019 стала москвичка Анна Щербакова, но, как и Александра Трусова и Алена Косторная, она не сможет выступить на взрослом ЧЕ из-за возрастного ограничения.