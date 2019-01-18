Загитова и Медведева снялись в рекламе японской игры (видео)

Фигуристки предстали в образе волшебниц.
Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева снялись в рекламном ролике японской мобильной игры Puella Magi Madoka Magica Side Story.
Загитова и Медведева предстали в образе волшебниц, которые являются персонажами игры. Ролик получил название «Воссоединение».
Отметим, что Загитова участвовала в съемках первого рекламного видео игры, которое вышло в прошлом году.
«Я очень рада вновь оказаться в роли Мадоки, – сказала 16-летняя олимпийская чемпионка. – В этот раз мы постарались передать различные эмоции, которые испытывают герои этой игры».
Напомним, на следующей неделе Загитова выступит на чемпионате Европы в Минске.