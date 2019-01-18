Александр Горшков: Медведева рассталась с Орсером? Удобнее задать все вопросы ей самой - Советский спорт
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Фигурное катание18 января 2019 19:41Источник: «Спорт день за днем»Автор: Сметанникова Дарья

Александр Горшков: Медведева рассталась с Орсером? Удобнее задать все вопросы ей самой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заверил, что российская фигуристка Евгения Медведева не покидала группу канадца Брайана Орсера.

«Так сложились обстоятельства, что Евгения Медведева по-прежнему находится в Москве. Расставание с Брайаном Орсером? Нет. Но вам удобнее задать все вопросы ей самой. Насчет участия в чемпионате Европы, то запасные, как правило, и не ездят на турниры. Первая запасная все-таки Туктамышева. Насколько я знаю, она тоже не планирует поездку в Минск», - цитирует Горшкова «Спорт день за днем».

Напомним, что чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 23 по 27 января в столице Белоруссии. В женском одиночном катании выступят Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова.

#горшков александр#медведева евгения#орсер брайан#чемпионат европы по фигурному катанию
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