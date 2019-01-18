Александр Горшков: Медведева рассталась с Орсером? Удобнее задать все вопросы ей самой

Фигурное катание 18 января 2019 19:41 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заверил, что российская фигуристка Евгения Медведева не покидала группу канадца Брайана Орсера.

«Так сложились обстоятельства, что Евгения Медведева по-прежнему находится в Москве. Расставание с Брайаном Орсером? Нет. Но вам удобнее задать все вопросы ей самой. Насчет участия в чемпионате Европы, то запасные, как правило, и не ездят на турниры. Первая запасная все-таки Туктамышева. Насколько я знаю, она тоже не планирует поездку в Минск», - цитирует Горшкова «Спорт день за днем».

Напомним, что чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 23 по 27 января в столице Белоруссии. В женском одиночном катании выступят Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова.