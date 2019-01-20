Тарасова и Морозова выступят на чемпионатах Европы и мира с олимпийской программой

Фигурное катание 20 января 2019 13:47 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Тренер Максим Траньков сообщил, что российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов приняли решение выступить на чемпионате Европы и чемпионате мира с короткой программой олимпийского сезона.

«В начале сезона я и Робин Шолковы, когда ещё работал с ребятами, были за программу на музыку Рахманинова — она нам больше нравилась. Но всё-таки поставили новую, но после того, как она не «зашла» на контрольных прокатах, мы снова завели этот разговор. В итоге приняли решение все-таки катать ее до финала Гран-при, а решение вернуться к прежней приняли после чемпионата России в Саранске.

Олимпийскую программу Евгения и Владимир будут катать и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Просто они переросли постановки, подобные новой — это не их стиль, музыка немного не попадает под образ этих конкретных спортсменов, пусть их нельзя назвать универсальной парой, но это пара классического русского стиля парного катания», - приводит слова Транькова ТАСС.

Напомним, что чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 января в Минске. Чемпионат мира в японском Сайтаме с 18 по 24 марта.