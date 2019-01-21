Мама Шаботовой: Настя не понимает, в чем ее обвиняют

Фигурное катание 21 января 2019 16:19 Источник: Sports.ru Автор: Сметанникова Дарья

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова в прямом эфире инстаграма заявила, что для стабильных результатов необходимо употреблять «правильный допинг».

Мама спортсменки Ирина Шаботова прокомментировала слова своей дочери.

«Узнала о случившемся от знакомых – мне сразу выслали сообщения, все подробно, с видео. На моего ребенка это не похоже, никакого злого умысла в этом нет. Мы уже беседовали с Настей – она даже не понимает, в чем ее обвиняют. Конечно, в силу своего возраста.

То, что она что-то видит вокруг, – абсолютно нет. Она не видит этого. Слышать – может, и слышала… Но точно не от родителей или от тренеров. Ну дети, их можно понять: общаются между собой, из разных школ, делают такие умозаключения. Конечно же, неправильные.

ни в школе, ни в семье мы эту тему не обсуждаем. Как мать я эту тему просчитываю и осознаю. Ребенку я не могу ничего сказать, потому что у нас этого нет. Я не могу сказать ей: девочки идут вперед, потому что что-то употребляют. Это неправильно.

Может, где-то она услышала. Но в этом эфире не было утверждений – просто предположение. У нее даже нет понятия самого допинга как такового. Для нее излишний витамин С – это тоже допинг. Больше выпил – значит, ты бодрее, веселее. Она в принципе не различает, что есть допинг, что витаминка. 100%», - цитирует Ирину Sports.ru.