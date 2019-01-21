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Фигурное катание21 января 2019 20:54Источник: Tengrinews.kzАвтор: Спирин Дмитрий

Мать Дениса Тена намерена обжаловать приговор убийцам фигуриста

Мать казахстанского фигуриста Дениса Тена Оксана Алексеевна намерена подать апелляцию и обжаловать приговор суда по делу о его убийстве.

25-летний спортсмен погиб 19 июля в Алма-Ате после драки с ворами, которые хотели снять зеркала с его автомобиля Lexus GX460. Тен получил ножевые ранения и скончался в больнице от потери крови.

Напомним, Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов были признаны виновными в убийстве фигуриста и приговорены к 18 годам лишения свободы каждый. Третий фигурант дела, беременная Жанар Толыбаева, получила четыре года по статье «Недонесение о преступлении».

#тен денис
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