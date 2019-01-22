Максим Траньков: Подготовка Тарасовой и Морозова к ЧЕ проходит без сучка, без задоринки

Фигурное катание 22 января 2019 14:50 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Тренер Максим Траньков рассказал о подготовке российской пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов к чемпионату Европы, который стартует в среду в Минске.

«Основной лед мы еще не пробовали, а с тренировочной ареной действительно есть проблемы. Потому что она маленькая, «канадка». Ребята на ней не помещаются, они катаются широко, и им тесновато. К сожалению, перед короткой программой тренировка будет тоже здесь.

Но все в равных условиях. Разве что французам (Ванессе Джеймс и Моргану Сипре), которые тренируются в Америке, чуть попроще здесь.

Вчера меня порадовало то, как прошла первая тренировка. Обычно на первой тренировке где-то спортсмены дергаются, где-то поляну не чувствуют. А у них была только одна маленькая ошибочка на подкрутке, которая была видна, наверное, только мне, как тренеру. А так все проходит без сучка, без задоринки», - цитирует Транькова «Р-Спорт».