Дмитрий Соловьев: Иногда Загитовой нужно отключать голову

Фигурное катание 22 января 2019 15:14 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

В Минске в среду стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.

Олимпийский чемпиона 2014 года Дмитрий Соловьев поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Минск — это практически наш второй дом, будет оказана поддержка со стороны местных болельщиков. Будем рассчитывать на самые высокие места. Я не согласен, что Алина Загитова находится в плохой физической форме. Чем старше мы становимся, тем больше включаем голову и думаем о том, что вокруг нас происходит. Я думаю, что у Загитовой проблема как раз в этом. Иногда нужно отключать голову, ведь мы все умеем и можем.

Мы тренируемся постоянно, не видим родителей и ничего за пределами льда. Надо отключать голову и с уверенностью выходить на лед, наши спортсмены это умеют. Хавьер Эрнандес со своим характером отдаст все силы и эмоции, чтобы уйти на пике. Но я не исключаю, что если у него не заладится чемпионат Европы, то он может продолжить соревноваться и поехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине», - цитирует Соловьева «Матч ТВ».