Алексей Рогонов: От Загитовой на чемпионате Европы ничего кроме победы не ждут

Фигурное катание 22 января 2019 16:46 Источник: News.ru

Российский фигурист Алексей Рогонов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

— Как выступят, пусть даже самые стабильные лидеры, одному Богу известно. Я уже ничему не удивляюсь. В большом спорте всегда есть взлеты и падения. Но при общих кондициях, безусловно, наши девушки вне конкуренции! В женском одиночном катании Алина Загитова явный лидер, от нее ничего кроме победы не ждут. Софья Самодурова с прекрасными мишинскими прыжками (Алексей Мишин — тренер спортсменки. — Ред.) достаточно стабильная спортсменка. Очаровательная Станислава Константинова — более опытная и голодная до побед. Расставлять по местам не возьмусь, пусть между собой порубятся! От мужчин жду жирную точку в карьере испанца Хавьера Фернандеса и уверенного проката Михаила Коляды. В парах, при всем уважении, нельзя пускать французов на вершину пьедестала (Ванессе Джеймс и Морган Сипре. — Ред.). А в танцах я вообще ничего не понимаю… Попутного ветра всем трем парам! В медальном зачете страны рискнул бы поставить на два золота, три серебра и три бронзы, — приводит слова Рогонова News.ru.

Добавим, что чемпионат Европы стартует в Минске в среду, 23 января, соревнованиями женщин в короткой программе.