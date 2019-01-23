Мария Бутырская: Российские фигуристки будут разыгрывать первое место ЧЕ между собой

Фигурное катание 23 января 2019 11:36 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская поделилась ожиданиями от старта чемпионата Европы в Минске.

В одиночном катании у женщин от России выступят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

«Загитова, если откатает чисто, то ни у кого не возникнет вопроса относительно лидера. Напомним, что это чемпионат Европы и конкуренток у наших девочек и близко никого нет. Поэтому наша тройка будет разыгрывать первое место между собой. Это должно стать хорошим домашним стартом», - цитирует Бутырскую сайт телеканала «360».

Первая российская чемпионка мира в одиночном катании также оценила шансы спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов на европейском первенстве.

«Тарасова и Морозов, если откатают чисто и не совершат ошибок, как в финале Гран-при, то шансы у них отличные. Катайтесь чисто, и все у вас будет нормально. Вспоминаю Олимпийские игры, и там в короткой программе они мне очень понравились.

В произвольной программе я увидела совершенно другое. Такое ощущение было, что разные люди были. Короткая программа реально была хороша. Если она им по душе и чувствуют себя уверенно, то хорошо. Думаю, у них было время вернуть эту программу и полюбить эту программу. У них большая команда, включающая тренера хореографа и других, и они взвесили и все решили», - отметила Бутырская.