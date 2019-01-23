Евгения Медведева: Тема войны с Загитовой очень раздута

Фигурное катание 23 января 2019 14:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношениях с Алиной Загитовой.

«Тема войны с Загитовой очень раздута. Большая ее часть придумана. Мы с ней представляли обе Россию на Олимпиаде плечом к плечу, почему мы должны быть врагами? У меня с Алиной никогда не было плохих отношений. У нас не было вражды, лбами не сталкивались. Но люди ведутся, на то, что пишут СМИ. От себя говорю, что у меня с Алиной никаких конфликтов не было», - рассказала Медведева в интервью на YouTube-канале COMMANDOS.

Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Медведева проиграла Загитовой в борьбе за золотую медаль.