Евгения Медведева: Тема войны с Загитовой очень раздута

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношениях с Алиной Загитовой.
«Тема войны с Загитовой очень раздута. Большая ее часть придумана. Мы с ней представляли обе Россию на Олимпиаде плечом к плечу, почему мы должны быть врагами? У меня с Алиной никогда не было плохих отношений. У нас не было вражды, лбами не сталкивались. Но люди ведутся, на то, что пишут СМИ. От себя говорю, что у меня с Алиной никаких конфликтов не было», - рассказала Медведева в интервью на YouTube-канале COMMANDOS.
Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Медведева проиграла Загитовой в борьбе за золотую медаль.