Евгения Медведева: Чемпионат России стал переломным моментом в моей карьере

Фигурное катание 23 января 2019 14:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о переломном моменте в своей карьере.

«Чемпионат России стал переломным моментом в моей карьере. Брайан Орсер абсолютно прав, мы с ним много разговаривали на эту тему. Переломный, в плане восприятия мозгом и мыслей. Ведь даже после далеко неудачного старта, меня очень сильно поддерживал зал. Я поняла – все, что говорится плохое – это бред и никому не нужно. Точней никому-то, а мне и моим фанатам. Я поняла, что у нас есть огромнейшая команда, которая может сломить все на своем пути, и мы будем двигаться вперед. Я просто почувствовала ту самую поддержку, которую должна чувствовать на протяжении всего времени. Я не ожидала этого – было круто», - рассказала Медведева в интервью на YouTube-канале COMMANDOS.

Напомним, на чемпионате России в Саранске 19-летняя фигуристка заняла седьмое место и не смогла отобраться на чемпионат Европы.