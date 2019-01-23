Евгения Медведева: Чемпионат России стал переломным моментом в моей карьере - Советский спорт
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Фигурное катание23 января 2019 14:35Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Евгения Медведева: Чемпионат России стал переломным моментом в моей карьере

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о переломном моменте в своей карьере.

«Чемпионат России стал переломным моментом в моей карьере. Брайан Орсер абсолютно прав, мы с ним много разговаривали на эту тему. Переломный, в плане восприятия мозгом и мыслей. Ведь даже после далеко неудачного старта, меня очень сильно поддерживал зал. Я поняла – все, что говорится плохое – это бред и никому не нужно. Точней никому-то, а мне и моим фанатам. Я поняла, что у нас есть огромнейшая команда, которая может сломить все на своем пути, и мы будем двигаться вперед. Я просто почувствовала ту самую поддержку, которую должна чувствовать на протяжении всего времени. Я не ожидала этого – было круто», - рассказала Медведева в интервью на YouTube-канале COMMANDOS.

Напомним, на чемпионате России в Саранске 19-летняя фигуристка заняла седьмое место и не смогла отобраться на чемпионат Европы.

#медведева евгения#чемпионат россии по фигурному катанию
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