Анастасия Дубинина: Главная цель на ЧЕ – пробиться в произвольную программу - Советский спорт
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Фигурное катание23 января 2019 15:56Источник: News.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Анастасия Дубинина: Главная цель на ЧЕ – пробиться в произвольную программу

Российская фигуристка Антонина Дубинина, выступающая за Сербию, озвучила главную цель на чемпионате Европы в Минске после проката короткой программы.

«Для меня главная пока цель — пробиться в произвольную программу. Пока не знаю, выполнена ли она или нет. Был у меня недокрут в короткой программе на первом прыжке, а дальше все было более-менее чисто. На тренировках лёд был не очень хорошего качества, но сейчас он хороший. Очень понравилась поддержка трибун. Большое спасибо болельщикам, которые пришли», - цитирует Дубинину News.ru.

Спортсменка за короткую программу получила 47,20 баллов.

Напомним, что от России на чемпионате Европы выступят Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова.

#дубинина антонина#чемпионат европы по фигурному катанию
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