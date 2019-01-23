Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы, Самодурова - вторая

Фигурное катание 23 января 2019 16:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию.

В женском одиночном катании состоялись короткие программы, победительницей которой стала россиянка Алина Загитова. 16-летняя фигуристка без падений откатала свою программу.

Второй стала еще одна россиянка Софья Самодурова. Тройку лучших замкнула швейцарка Алексия Паганини.

Другая российская фигуристка Станислава Константинова не смогла исполнить чисто короткую программу, упав на тройном тулупе. Спортсменка заняла 11-е место.

Произвольная программа у женщин пройдет 25 января в 18:00 мск.

Минск (Белоруссия). Чемпионат Европы по фигурному катанию

Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) – 75,00 балла

2. Софья Самодурова (Россия) – 72,88

3. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,64

4. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 65,61

5. Николь Раджикова (Словакия) – 64,08…

11. Станислава Константинова (Россия) – 56,76.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске с 23 по 27 января.