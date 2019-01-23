Софья Самодурова: Не думаю, что я борюсь за золото с Загитовой

Фигурное катание 23 января 2019 17:28 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

В Минске на чемпионате Европы по фигурному катанию состоялись короткие программы в женском одиночном катании.

Российская фигуристка Софья Самодурова показала второй результат. Лидирует после короткой программы ее соотечественница Алина Загитова.

«Пока все неплохо. Алексей Николаевич доволен, и я довольна. До этого у меня были ответственные старты, поэтому не зацикливаюсь на этом. Не думаю о том, что я борюсь за золото с Алиной. Судьи все расставят по местам. Мое дело — чисто кататься.

Как я расслабляюсь перед стартами? Вечером смотрю сериалы, а всю ночь спокойно сплю.

Что касается удачного сезона, это все благодаря работе — моей и тренеров. Спасибо большое команде», - цитирует Самодурову Sport24.ru.

Произвольная программа у женщин пройдет 25 января в 18:00 мск.