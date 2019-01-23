Алина Загитова: Не собираюсь показывать эмоции до произвольной программы

Фигурное катание 23 января 2019 17:30 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Российская фигуристка Алина Загитова после проката короткой программы на чемпионате Европы рассказала, что старалась сдерживать эмоции во время выступления.

- Я настраивалась только на чистый прокат. Специально не показывала эмоции и не собираюсь их показывать до произвольной программы. Были помарки, но это исправимо. Сейчас нужно на максимум настраиваться на произвольную программу, - сказала Загитова в эфире телеканала «Матч! Арена».

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске. Произвольную программу девушки представят 25 января.

Второй после короткой программы идет россиянка Софья Самодурова.