Алина Загитова: Не собираюсь показывать эмоции до произвольной программы

Российская фигуристка Алина Загитова после проката короткой программы на чемпионате Европы рассказала, что старалась сдерживать эмоции во время выступления.
- Я настраивалась только на чистый прокат. Специально не показывала эмоции и не собираюсь их показывать до произвольной программы. Были помарки, но это исправимо. Сейчас нужно на максимум настраиваться на произвольную программу, - сказала Загитова в эфире телеканала «Матч! Арена».
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске. Произвольную программу девушки представят 25 января.
Второй после короткой программы идет россиянка Софья Самодурова.