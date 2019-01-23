Алина Загитова: Не собираюсь показывать эмоции до произвольной программы - Советский спорт
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Фигурное катание23 января 2019 17:30Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

Алина Загитова: Не собираюсь показывать эмоции до произвольной программы

Российская фигуристка Алина Загитова после проката короткой программы на чемпионате Европы рассказала, что старалась сдерживать эмоции во время выступления.

- Я настраивалась только на чистый прокат. Специально не показывала эмоции и не собираюсь их показывать до произвольной программы. Были помарки, но это исправимо. Сейчас нужно на максимум настраиваться на произвольную программу, - сказала Загитова в эфире телеканала «Матч! Арена».

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске. Произвольную программу девушки представят 25 января.

Второй после короткой программы идет россиянка Софья Самодурова.

#загитова алина#чемпионат европы по фигурному катанию
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